Le canal du Midi, le slow tourisme qui a la cote

Le canal du Midi voit passer des milliers de personnes chaque jour à pied, à vélo ou sur des bateaux. Dans un peu plus d'un an, on devrait relier Toulouse à la Méditerranée entièrement grâce à la vélo-route.

Le canal du midi, reconnu au patrimoine mondial de l'Unesco, attire du monde le long de ses 240 kilomètres entre Toulouse et l'étang de Thau. C'est VNF (voies navigables de France) qui est gestionnaire de l'ouvrage et de la marque "Canal du Midi". A l'approche de la saison estivale, des saisonniers sont appelés en renfort pour assurer son bon fonctionnement.

A l'été 2023, vélo-route déployée jusqu'à la mer

Avec les beaux jours, la fréquentation le long du canal est forcément plus importante. "280 agents travaillent pour réaliser des travaux tout au long de l'année sur les écluses par exemple, ou encore sur le linéaire. Le chenal de navigation. Il s'agit de refaire des berges, ou des travaux de dragage. On retire les sédiments dans le fond du canal pour garantir un tirant d'eau, garanti sur 1,40m", explique Henri Bouyssès, le directeur de VNF Sud-Ouest.

Il faut aussi gérer la question des déchets, trop nombreux selon l'association Au fil de Lo. "Le sujet des déchets est complètement partagé avec les collectivités pour arriver à organiser le maximum de gestes de prévention. Le canal peut parfois être le support à des déchets illégaux. Les collectivités utilisent un bateau, le Midinet. On a d'autres campagnes de sensibilisations pour les écogestes sur tout le parcours. C'est un corridor écologique, on est attentif à la protection de l'environnement et à la lutte contre la perte trop rapide de la biodiversité. On pose des nichoirs, on fait attention aux périodes pour l'abattage des platanes."

A l'été 2023, la vélo-route sera déployée de Toulouse jusqu'à la mer. Des travaux sont en cours sur certains secteurs.

Le trafic revient

Entre les mois d'avril et d'octobre, des saisonniers sont appelés en renfort. "Il y a beaucoup de trafic, notamment entre Carcassonne et la mer. Le trafic est assez stable, il avait fléchi avec la crise sanitaire et aujourd'hui _on se rend compte que la forme de tourisme avec des itinérances douces est très recherchée. C'est une nouvelle demande de la société, le slow tourisme_", explique Henri Bouyssès.