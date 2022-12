Le cancer de la prostate, désormais on peut se faire opérer et repartir dans la journée

Ce mercredi 7 décembre à partir de 15h30 au centre universitaire Méditerranée, sur la promenade des anglais, une grande conférence a lieu sur le cancer de la prostate. En France, 400 mille nouveaux cas se déclarent chaque année pour ce cancer invisible ou aucun symptôme ne trahit sa présence. Une seule solution : le dépistage.

ⓘ Publicité

A 50 ans, on en parle avec son médecin

Le professeur Matthieu Durand est urologue au CHU de Nice. Il recommande avant tout d'en parler avec son médecin généraliste dès les 50 ans passés. "Avant 50 ans on peut le faire également si l'on a des antécédents familiaux."

Il n'est pas bruyant

Le professeur explique que c'est une maladie silencieuse : "Il n'est pas bruyant, il n'y a aucun symptôme même urinaire, contrairement à ce que l'on peut lire sur internet."

Le toucher rectal ne doit plus être un tabou

Le dépistage correspond a une prise du sang et un examen de la prostate. "Le toucher rectal est toujours un sujet sensible. C'est pour ça qu'il faut en parler. Dépister n'est pas égale a un traitement. Il existe des formes simples de cancer pour lesquels on ne proposera que de l**a surveillance."

Les progrès de la science

"Désormais on peut se faire soigner, on peut même se faire opérer et repartir dans la journée. C'était inenvisageable avant. On a fait d'immenses progrès avec la robotique."