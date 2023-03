Le cancer du sein d’une ancienne infirmière de Sarreguemines reconnu en maladie professionnelle

Une ancienne infirmière du CH de Sarreguemines, aujourd’hui âgée de 62 ans, a obtenu en janvier dernier, la reconnaissance de son cancer du sein comme maladie professionnelle. Une première selon la CFDT qui organisait ce lundi une conférence de presse, à Freyming-Merlebach, pour le faire savoir.

Cette infirmière à la retraite a travaillé dans les services de cardiologie et de gynécologie sarregueminois de 1981 à 2009, année où elle a été prise en charge pour son cancer du sein. Durant sa carrière, elle a travaillée en poste de nuit, près d’une nuit par semaine pendant 28 ans, soit 873 nuits travaillées au total. Aujourd’hui c'est un soulagement pour elle, car le lien est reconnu, "son travail posté d’infirmière a pu contribuer à l’émergence du cancer du sein", précise le compte-rendu de l’expertise médicale, sans toutefois "lui en attribuer la responsabilité complète".

"Pour nous, c’est une grande victoire", explique Josiane Clavelin, ancienne aide-soignante à l’hôpital de Freyming Merlebach et membre de la CFDT. "Pendant toutes ces années, elle n’était pas bien. Maintenant, elle est vraiment contente qu’enfin son employeur reconnaisse sa maladie professionnelle", dit-elle. Cela lui permet aussi notamment de toucher une indemnisation.

Agir sur la prévention

"C’est une première et c’est cela qui nous importait beaucoup", poursuit Brigitte Clément, la secrétaire régionale de la CFDT mineurs de Lorraine. "Notre action, ce n’est pas seulement de faire reconnaitre la maladie professionnelle pour la personne et de lui ouvrir droit à une indemnisation. C’est aussi d’agir en prévention sur les conditions de travail. Ça c’est important. Si on peut agir sur les facteurs de risques professionnels, il y aura moins de cancers du sein chez les femmes", dit encore Brigitte Clément.

"On souhaite aussi attirer l’attention de tous les responsables dans les établissements hospitaliers ou ailleurs car il n’y a pas que le travail de nuit ou les rayonnements ionisants, il y a aussi l’exposition à l’oxyde d’éthylène ou à des perturbateurs endocriniens. On souhaite que ces risques soient plus étudiés en entreprise, dans les hôpitaux ou autres établissements, pour que les directions et les représentants des personnels, dans les différentes instances, puissent agir sur la prévention", poursuit la secrétaire régionale de la CFDT mineurs.

Cette reconnaissance en maladie professionnelle est le résultat d’une bataille administrative qui aura durée près de deux ans. C’est aussi les premiers résultats de l’enquête-action de la CFDT, lancée en 2018, sur la reconnaissance du cancer du sein en maladie professionnelle. Le syndicat espère maintenant que cette décision fera jurisprudence et ouvrira la voie à d'autres reconnaissances. Il aimerait aussi que le cancer du sein entre dans un tableau de reconnaissance de maladie professionnelle. Les victimes n'auraient alors plus besoin de devoir prouver le lien entre leur maladie et leur travail.

Une reconnaissance qui en appelle d'autres

Pour son enquête-action, la CFDT a diffusé des centaines de questionnaires dans des dizaines d’hôpitaux de Moselle et d’Alsace. Cela lui a permis de confirmer les facteurs professionnels mais aussi de contacter des centaines de femmes atteinte d’un cancer du sein.

Déjà près d’une vingtaine de déclarations de maladie professionnelle sont en train d’être constituées. Quatre d’entre-elles sont arrivées au terme de l’instruction (deux auprès de la CPAM et deux auprès de la caisse des hôpitaux public). Pour l'instant, seule celle de cette ancienne infirmière du CH de Sarreguemines a abouti a une reconnaissance. Les trois autres ont été refusées et font l’objet d’un recours.

En France, près de 60 000 nouveaux cas de cancer du sein sont détectés et près de 12 000 femmes en meurt chaque année.