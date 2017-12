"Le candidat de la droite pour les municipales du Mans doit être désigné au 1er semestre 2018" Christelle Morançais

La présidente de la région des pays de la Loire est notre invitée ce lundi. Elle salue l'élection de Laurent Wauquiez, dresse le bilan de l'apprentissage et nous dit qu'elle s'impliquera dans la campagne des municipales du Mans.

Élection de Laurent Wauquiez à la tête des Républicains, bilan de l'apprentissage dans la région des pays de la Loire, et les municipales du Mans; on fait le point sur ces dossiers avec la présidente de la région Christelle Morançais.

Je regrette le retrait de François Fillon

"Je me réjouis d'avoir eu une telle participation à ce vote" nous dit Christelle Morançais, la présidente du conseil régional des Pays de la Loire, sur la victoire de Laurent Wauquiez "on annonçait un parti mort, non on a bien un parti vivant. J'ai décidé de voter pour Laurent Wauquiez parce que c'est un homme qui a de l'expérience, qui souhaite relever ce parti. Ce que j'attends de lui, c'est qu'il rassemble et que l'on est une seule date en tête, que ce soit 2017, et que l'on ne pense pas à 2022 comme ça a pu être le cas en 2012". Sur le retrait en politique de François Fillon : "oui je regrette son retrait en politique, mais je comprends sa décision. Ça été des mois très difficiles pour lui et sa famille, et le fait qu'il tourne la page, je le comprends. C'est une dure épreuve pour lui, et il va manquer au paysage politique".

Un bon bilan de la région pour l'apprentissage

"L'apprentissage, c'est un sujet qui me tient à cœur" rappelle Christelle Morançais, la présidente du conseil régional des Pays de la Loire, "avec plus 6.6% du nombre d'apprentis pour la rentrée 2017 il y a 30.000 jeunes apprentis dans la région. L'apprentissage, ce n'est pas une voie de garage mais c'est la voie de l'excellence, sept jeunes sur dix qui suivent une formation par apprentissage trouvent un emploi après leur formation. Dès janvier, nous lancerons l'apprenti bus qui sillonnera les cinq départements à destination des collégiens pour évoquer justement la voie de l'apprentissage, avec la découverte des différents métiers".

Je m'impliquerai dans les municipales du Mans

"Ça été un lourd choix de partir pour la région," souligne Christelle Morançais, la présidente du conseil régional des Pays de la Loire, "vous savez que je suis attachée à la ville du Mans. Je n'abandonne pas les manceaux, je vais m'impliquer pleinement dans la campagne des municipales du Mans. Déjà dans le choix du candidat et la constitution de l'équipe, du programme, j'y suis attachée. Les manceaux peuvent compter sur moi pour cette étape importante. Je crois que la ville peut basculer à droite, j'en suis convaincue donc maintenant, à nous d'être en ordre de bataille. Avec qui, alors ça, c'est encore trop tôt pour le dire, mais il faut que l'on prenne cette décision très rapidement. J'ai en tête le premier semestre 2018 pour que ce candidat puisse se préparer".

