Le Cannabidiol ou CBD a fait son apparition en Corse

Quand on entre dans la boutique, les fleurs de chanvre séchées dans les pots sur les étagères ont de quoi intriguer. Mais le gérant de cette franchise l'assure : ici, tout est légal.

"Je ne vends pas de produits à fumer, que des produits à prendre en infusion", insiste Gian-Lucas Luciani, 27 ans, qui a ouvert son commerce il y a un mois. "[...], Ou alors, des huiles à prendre sous la langue, ou des pommades pour la relaxation corporelle, mais rien n'est à fumer ici." Cela dit, rien n'empêche le consommateur de détourner l'utilisation légale du produit. "Les gens font ce qu'ils veulent à la maison", concède Gian-Lucas Luciani. Ses clients ont tous les âges, selon lui, même jusqu'à 60 ans.

Des effets antalgiques et anti-inflammatoires ?

Mais que recherchent les consommateurs ? Certains vont jusqu'à le fumer justement. Des témoignages et échos font état d'un effet apaisant, anti-douleur, voire anti-inflammatoire, sur certaines maladies / pathologies. Un jeune-homme que nous avons rencontré nous explique son approche, sous anonymat, le sujet étant encore trop sensible en Corse selon lui.

"Je ne recherche rien de précis, je suis juste curieux. [...] Je fumais déjà du cannabis non-légal, depuis un an, et depuis un mois, je fume aussi du CBD. Mais j'essaie de plus en plus de consommer du CBD. Ça va détendre le corps, comparé au cannabis non-légal, où ça va chambouler le cerveaux, et provoquer des maux de têtes", raconte notre interlocuteur".

Des infusions au CBD dans une boutique spécialisée © Radio France - Olivier Castel

Ni psychothrope ni addictif, mais déconseillé

On trouve aussi du CBD dans plusieurs dizaines de bureaux de tabacs de l'île, mais le syndicat des buralistes de Corse déconseille la revente, car "il y a des fournisseurs qui se mettent à vendre ce produit sans respectere la législation", selon José Oliva, le président du syndicat. "Pour nous, cette image n'est pas trop bonne. Ils appellent cela 'CBD thérapeutique', avec un taux de THC inférieur à 0,2%, comme vendent les pharmacies, mais c'est très difficile à contrôler".

Au niveau national, la flou juridique demeure, même si le fournisseur que nous avons joint assure être scrupuleux sur la qualité et la traçabilité (ils sont deux implantés en Corse). "On est très vigilants à ce que ce soit respecté, nos produits sont soumis à deux certifications, par nos fournisseurs et par un laboratoire indépendant", explique Jennifer Bennati, responsable marketing. "Si demain il y a une interdiction, on se soumettra à l'interdiction, mais je ne pense pas que les choses prennent cette tournure-la, bien au contraire".

De son côté le Dr Marc Soreau, médecin au centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie d'Ajaccio (CSAPA), estime que si le produit n'a pas les propriétés stupéfiantes du cannabis - THC, "les études que j'ai lues ne sont pas formelles sur les vertus thérapeutiques du CBD. Même s'il y en a qui décrivent, parmi mes patients, des vertus anti-inflammatoires ou antalgiques".

Ce médecin déconseille de commencer, comme pour toutes les substances, et espère que la loi sera plus claire à l'avenir. La Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives doit se prononcer dans les jours qui viennent. Selon le syndicat des buralistes, certains produits CBD pourraient être retirés de la vente.