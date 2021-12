Le "cannabis light" interdit dans les boutiques de CBD

L'année 2022 commence bien mal pour les magasins de CBD, ces boutiques qui ont fleuri partout et qui proposent des produits dérivés du cannabis Le gouvernement interdit la vente de fleurs ou de feuilles brutes, des produits destinés a être fumés ou qui se consomment en infusion. Pour les pouvoirs publics, ce "cannabis light" jusqu'alors en vente libre et légale se rapproche beaucoup trop d'un produit stupéfiant.

C'est un coup dur à Dijon pour le magasin "The Pot Company". Le premier magasin CBD qui a ouvert ses portes en 2018 dans la cité des Ducs réalise 50 à 60 % de son chiffres d'affaires sur ces fleurs et ces feuilles séchées désormais interdites. Rémy Noblet , le représentant de cette enseigne vient de mettre une bâche sur ses pots, et il ne comprend pas l'interdiction de ces produits: "Non ce n'est pas du tout psychotrope, on est dans les taux légaux de 0,20% de THC, la molécule active du cannabis. Ce sont des produits demandés, car les gens cherchent justement de l'apaisement, de la détente sans les effets indésirables du THC. Les gens veulent de la lucidité, donc le cannabis light, c'est très bien pour la journée. Et puis surtout on est sur un produit contrôlé, qui n'a rien à voir à celui que les criminels vendent à la sauvette. Nos produits sont respectueux du consommateur" explique-t'il.

Les fleurs désormais interdites à la vente © Radio France - Olivier Estran

Désabusé, Rémy Noblet recouvre ses flacons de fleurs séchées. "On a toujours été respectueux de la loi. On espère cependant continuer la vente, donc voila, il y aura au moins une semaine sans fleurs, le temps de voir comment les forces de l'ordre vont procéder aux contrôles et voir avec nos avocats comment continuer le produit."

"The Pot Company" est habitué , par la force des choses, aux combats judiciaires. En juin dernier, après 3 ans de procédure, ce magasin avait réussi à prouver la légalité de son activité et des ses produits "sur lesquels le consommateur paye une TVA" rappelle Rémy Noblet.

On compte aujourd'hui 9 magasins de CBD à Dijon.