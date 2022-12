Le Cantal en vigilance jaune grand froid ce week-end

Le Cantal est donc placé en vigilance jaune grand froid depuis ce vendredi à 16h et jusqu’à dimanche.

Le département est également placé en vigilance jaune neige-verglas à partir de ce vendredi à 20h.

ⓘ Publicité

Ce week-end les températures seront basses.

Samedi, les températures ressenties sur le secteur de Saint-Flour pourraient atteindre -13° le matin et -3° l’après-midi.

A Aurillac, les températures ressenties seront de -4° le matin.

Dispositif Grand Froid au niveau 2

Le dispositif Grand Froid est relevé au niveau 2. Par conséquence, le « 115 », numéro d’appel d'urgence sociale, est activé 24 heures sur 24. L'appel est gratuit et anonyme, et permet d'orienter de façon immédiate les personnes en difficulté vers la structure d'hébergement la plus proche.