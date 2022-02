Accompagné de son coéquipier Nathanaël Mbuku, le capitaine rémois est allé à la rencontre de la maraude citoyenne rémoise ce lundi pour partager un moment avec des personnes en difficulté, et leur distribuer des sacs avec des produits d'hygiène et de première nécessité

Le capitaine du Stade de Reims Yunis Abdelhamid a distribué des sacs à dos pour venir en aide aux plus démunis

C'était un moment particulier mais très fort pour le capitaine du Stade de Reims Yunis Abdelhamid. Accompagné de son coéquipier, Nathanël Mbuku, il est allé à la rencontre de la Maraude Citoyenne ce lundi, sur le parking de la Cartonnerie à Reims. Il a distribué une trentaine de sac à dos qu'il a lui même acheté et préparé avec son épouse. A l'intérieur, une couverture de survie, des chaussettes, une lampe torche, des friandises, un carnet et de nombreux objets utiles pour les personnes en situation délicate. Yunis Abdelhamid a distribué les sacs avec Nathanaël Mbuku, avec bien sûr la présidence fondatrice de la Maraude Citoyenne rémoise, Zahia Nouri. Cette initiative a été accompagnée par l'Union Nationale des Footballeurs Professionnels (UNFP) à travers l'opération Players for Society, portée par l'ancien joueur du Stade de Reims, Franck Signorino, qui était également présent ce lundi. Les joueurs rémois ont également improvisé un petit match de football sur le parking.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Yunis Abdelhamid détaille le contenu des sacs à dos à Zahia Nouri Copier

Yunis Abdelhamid avec la présidente de la Maraude Citoyenne Rémoise, Zahia Nouri © Radio France - Alexandre Audabram

Yunis Abdelhamid présente le contenu des sacs à dos à Zahia Nouri. © Radio France - Alexandre Audabram