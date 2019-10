Guilhem Guirado, le capitaine du XV de France apporte son soutien à la course landaise mobilisée contre une décision de l'Urssaf

Le capitaine du XV de France soutient la course landaise

Département Landes, France

Les acteurs de la course landaise sont mobilisés plus que jamais. Ils s'opposent à une décision de l'Urssaf qui veut les rattacher au régime des fédérations sportives à partir du 1 janvier prochain. Avec cette décision, les cotisations sociales augmenteraient singulièrement et cela mettrait en péril le modèle économique des courses landaises.

Une grande manifestation est annoncée à Mont de Marsan le 23 novembre et d'ici là, toutes les courses initialement prévues sont suspendues.

Alors pour entretenir la flamme d'ici la grande manifestation, l'union pontoise de la course landaise demande aux sportifs, aux élus, aux personnalités d'apporté leur soutien. Et le premier soutien n'est pas des moindres puisqu'il s'agit du capitaine du XV de France Guilhem Guirado qui a envoyé une vidéo relayée sur le compte twitter de l'union pontoise cl. Face caméra, dans un message assez laconique, Guilhem Guirado déclare "je soutiens l'action des toréros landais".

Les responsables de l'union Pontoise comptent publier 2 vidéos par jour de sportifs, d'élus ou autres personnalités jusqu'à la manif du 23 novembre à Mont de Marsan.