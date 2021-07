Le capitaine vauclusien de l'équipe de France de handball s'envole pour les Jeux Olympiques à Tokyo

"Je me sens en forme et je suis très heureux d'aller jouer pour la cinquième fois une olympiade" assure le capitaine de l'équipe de France de handball avant de prendre son envol pour Tokyo. L'Aptésien d'origine, Mickael Guigou, participe pour la cinquième fois consécutive aux jeux olympiques. "On a, au sein de notre collectif, beaucoup de joueurs d'expérience. On a les armes pour aller chercher la médaille d'or. C'est à nous de faire nos preuves sur le terrain" encourage l'actuel ailier gauche de l'équipe nîmoise.

Des jeux olympiques sans public

Les jeux olympiques se dérouleront sans public à cause de la crise sanitaire. Mickael Guigou pense "qu'il va y avoir de la vie dans le village avec les autres athlètes mais pas de vie autour des matchs, c'est particulier." Mais sa famille et notamment sa mère Christine Maillet l'encourageront depuis le Vaucluse. "Je n'ai pas pu y aller mais je vais suivre les matchs en direct même s'il y a un décalage horaire" explique-t-elle. "C'est une grande fierté et beaucoup d'émotions" ajoute Christine Maillet.

