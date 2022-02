Le carburant a augmenté en moyenne de 20% en 2021 en Bourgogne-Franche-Comté selon l'Insee

La région compte 613 stations-services. Sur nos autoroute les prix sont 11% plus élevés selon l'Insee. Globalement, les prix sont légèrement plus faibles en ville qu'en campagne avec des différences de 4 à 6 centimes selon les carburants. L'association 40 millions d'automobilistes a adressé une lettre ouverte à Emmanuel Macron pour lui demander d'agir. Pierre Chasseray est le délégué général et porte-parole de l'association.

Pierre Chasseray, délégué de l'association 40 millions d'automobilistes Copier

France Bleu Auxerre : On atteint des sommets, qu'est-ce que le président peut faire ?

Pierre Chasseray : On va déjà commencer par arrêter de mentir. Ce n'est pas parce que l'on est Président de la République qu'on peut dire n'importe quoi. Quand on dit au gouvernement que les prix des carburants augmentent mais que ce n'est pas la faute des taxes, carton jaune, parce que c'est faux !

Il faut savoir que la TVA c'est un pourcentage, 20% des prix du carburants. A chaque fois que le prix du baril monte, forcément la part de taxe augmente puisqu'on prend 20% aussi ce prix du coté de l'Etat. Donc c'est complètement faux de dire que l'Etat n'est pas en train de s'enrichir sur le capot des automobilistes.

Baisser les taxes, ce ne sont donc pas des ressources en moins pour l'Etat ?

Non, l'Etat devrait revoir la mécanique fiscale sur les carburants. Il y a quelques années l'Etat engrangeait 30 milliards de taxes. Cette année ce sont 45 milliards . On ne peut pas prendre 15 milliards sur le dos des automobilistes sans se dire qu'il va y avoir une gronde populaire qui se traduira par de l'absentions ou un votre contre Emmanuel Macron.

Que pensez-vous de l'initiative de Total qui va faire pendant 3 mois dès lundi une remise de 10 centimes par litres dans onze cents stations ?

La moindre des politesses c'est de dire merci. Cependant le geste est insuffisant et le stations Total restent les plus chères que d'autres . Il faut y voir quand même le symbole qu'un groupe pétrolier fait ce que ne fait pas le gouvernement. Hors, qui gagne le plus d'argent sur les carburants ? C'est le gouvernement.

Il ne peut plus se cacher derrière les pétroliers en disant que les autres ne font rien. Tout le monde le fait, Intermarché, Leclerc , Total... L'Etat ne peut plus faire autrement. On ne peut plus faire le plein. On fait le vide de nos poches, on se fait braquer aux stations services. Cela devient un luxe de faire quelques kilomètres.

Le carburant devient LE sujet de l'élection présidentielle ?

Il faut faire de cet enjeu un enjeu primordial du pouvoir d'achat. La voiture est un bien essentiel en région. Il faut que les candidats se prononcent en faveur d'une réforme de la fiscalité. Il faut baisser la TVA à 5,5%. C'est un produit de première necessité.