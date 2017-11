Le cardinal Bernard Panafieu est décédé

L'ancien archevêque d'Aix et de Marseille est décédé dimanche soir à l'hôpital de Carpentras à l'âge de 86 ans. Malade depuis plusieurs années, ll a succombé à une pneumonie.

Archevêque du diocèse d'Aix et Arles entre 1978 et 1994, il a ensuite été nommé évêque co-adjuteur de Marseille auprès de Mgr Robert Coffy. Il lui succédera à sa mort un an plus tard, prenant les rênes d'un diocèse populaire et multiculturel.

Il a marqué l'histoire contemporaine de l'Eglise provençale durant un quart de siècle.

Le pape Jean-Paul II l'a élèvé au rang de cardinal en octobre 2003. À ce titre, il a eu le privilège et la charge de participer au conclave qui élira Benoït XVI au trône de saint Pierre en 2005.

Le cardinal Panafieu quitte ses fonctions à l'âge de 75 ans, en 2006, pour se retirer dans le Vaucluse.

Ses obsèques seront célébrées jeudi à Notre-Dame-de-Vie et il sera inhumé vendredi à 15h dans le caveau des évêques en la cathédrale de la Major à Marseille, au terme d'une cérémonie religieuse.