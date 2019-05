Le cargo qui devait charger des armes françaises au Havre fait demi-tour : "une victoire" pour les associations

Le Havre, France

Le Bahri Yanbu a quitté la rade du Havre ce vendredi à la mi-journée. Selon le site Vessel Finder, le cargo saoudien est parti en direction du port espagnol de Santander. Il ne viendra donc pas prendre livraison des armes françaises à destination de l'Arabie Saoudite.

Le cargo "ne fera pas escale au Havre", a indiqué le Port du Havre à franceinfo en début d'après-midi. Et les élus et associations qui se sont mobilisés contre ce chargement d'armes poussent un ouf de soulagement. "C'est une petite victoire car le bateau fait demi-tour et il n'a pas pu charger, explique Marie-Claire Jégaden, la présidente du Comité pour la Paix du Havre. Au moins le gouvernement a été obligé de reconnaître que la France vendait des armes à l'Arabie Saoudite et que ces armes servent dans la guerre contre le Yémen. Maintenant il faut plus de transparence sur ces ventes d'armes. _Ce n'est pas une marchandise comme les autres_".

Cette polémique "a permis d'alerter l'opinion publique"

Le risque est grand que le cargo charge ces armes dans le port espagnol de Santander, mais pour le député communiste du Havre qui a manifesté jeudi soir, avec 180 autres personnes, cette polémique a au moins permis d'alerter l'opinion publique. "Le sujet il n'est pas posé que par nous, il est posé aussi par des ONG, par le secrétaire général des Nations-Unies, aussi par les journalistes sur place qui voient bien que ces armes françaises sont utilisées contre des populations civiles yéménites. Et les Français n'ont pas envie d'être complices de ça, maintenant il faut un cessez-le-feu"

Emmanuel Macron assume

Deux ONG françaises, ACAT (Action des chrétiens pour l'abolition de la torture) et ASER (Action sécurité éthique républicaine), avaient introduit un recours judiciaire suspensif pour empêcher le chargement controversé. Ce référé a été rejeté vendredi.

Hier Emmanuel Macron avait indiqué jeudi "assumer" la vente d'armes françaises à l'Arabie saoudite, assurant avoir la "garantie" qu'elles "n'étaient pas utilisées contre des civils" au Yémen.