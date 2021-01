Le carnaval de Chambéry annulé cette année

Les costumes et chars ne seront pas de sortie cette année dans les rues de Chambéry. Le carnaval est annulé à cause du coronavirus. Celui dans le centre-ville était prévu le 20 février et celui dans les Hauts de Chambéry, le 27 février. Cet événement est organisé chaque année lors du dernier samedi des vacances de février.

"On ne peut pas se projeter" explique Jean-Pierre Casazza, adjoint chargé de la culture et l'éducation populaire à la mairie de Chambéry. "Pour ce carnaval, on travaille avec des partenaires et on ne peut les laisser dans l'incertitude. _On avait imaginé un carnaval quartier par quartier mais là encore, l'organisation est trop complexe_. On préfère annuler en attendant des jours meilleurs."