Le carnaval de La Rochelle a trouvé sa nouvelle date

Les festivités reprennent à La Rochelle, le traditionnel carnaval a trouvé une nouvelle date. Normalement célébré tous les premiers samedis du mois d'avril, il avait été reporté au dernier moment par la mairie à cause des conditions météorologiques. Les rafales de vent et la pluie notamment ont poussé la municipalité à ne pas le maintenir, ça aurait pu engendrer "des difficultés techniques notamment pour les artistes".

Pour le fêter comme il se doit, les 14 centres de loisirs municipaux et associatifs se sont accordés sur le samedi 24 juin. Le thème de cette édition reste le même : le végétal. La parade composée de chars, d'artistes et de fanfares va réunir plus de 1.200 enfants qui seront tous déguisés à partir de textiles et d'objets de récupération. Le thème est respecté jusqu'aux confettis, car ils sont biodégradables.