Le Carnaval de Montbéliard sacrifié au profit d'un évènement patrimonial et fédérateur

En ces temps de restrictions budgétaires, il faut faire des choix. Le Carnaval de Montbéliard ou une manifestation plus fédératrice autour de l'identité montbéliardaise. L'idée trottait depuis quelques temps dans la tête des animateurs du collectif Manifest , producteur du carnaval montbéliardais.

La mort dans l'âme, ils tranchent en faveur du nouvel évènement. La 17ème édition du Carnaval de Montbéliard, l'an dernier, aura donc été la dernière.

"Le Carnaval de Montbéliard mobilise un budget de 55 à 60 000 € pour deux heures de spectacle. Dans ce contexte économique tendu, il est normal que la ville de Montbéliard nous demande de choisir", explique Alain Boutonnet, le président du collectif Manfitest (Montbéliard Animations et festivités). "Nous avons souhaité orienter cet investissement vers ce nouvel évènement fédérateur dont nous sommes en train d'esquisser les contours".

"Nous voulons concentrer notre énergie sur un évènement qui rayonne sur la ville, voire l'agglomération", explique Alain Boutonnet © Radio France - Christophe Beck

Il s'agira d'un rendez-vous annuel, sans doute sur deux journées, basé sur les deux fiertés qui font la réputation mondiale de Montbéliard : sa célèbre vache et sa non moins célèbre saucisse. L'Office du Tourisme du Pays de Montbéliard et les commerçants, restaurateurs et cafetiers seront étroitement associés à ce rendez-vous, dont la date et le contenu restent à affiner.

La première édition en 2023 sera une édition test, avant de déployer pleinement le concept en 2024, dans le cadre de "Montbéliard, capitale française de la culture".

Qu'en pensent les bénévoles du collectif Manifest qui chaque année construisent les chars du Carnaval ? "Evidemment cet atelier qui travaille près de 6000 heures pour le rendez-vous du printemps sera un peu au repos. Mais lorsqu'on aura lancé notre opération, il y a d'autres chantiers, sans doute aussi enthousiasmant voire davantage", conclut Alain Boutonnet.

Le Carnaval de Belfort est pour l'instant maintenu. Il se déroulera le dimanche 26 mars à 15h00 de la Place de la République au Parking de l'Arsenal par le Faubourg de France.