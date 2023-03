Le carnaval de Nantes reporté en raison du contexte social

La ville de Nantes et l'association organisatrice du carnaval (N.E.M.O) annoncent ce jeudi le report du défilé prévu le dimanche 2 avril. Le carnaval des enfants programmé le samedi 8 avril n'aura pas lieu lui non plus, tout comme le défilé de nuit prévu le 15 avril. C'est la conséquence du contexte social marqué par la réforme des retraites avec un risque de manifestations en centre-ville qui pourraient entraver la sécurité des carnavaliers. Ils sont 50.000 à venir applaudir les défilés en temps normal.

L'autre raison qui a conduit au report du carnaval est l'état des rues du centre-ville de Nantes, elles sont jonchées de centaines de sacs-poubelles souvent éventrés. L'espace public n'est plus nettoyé depuis plusieurs jours.

Aucune date de report n'a été fixée pour les trois défilés du carnaval de Nantes.