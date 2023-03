Le carnaval de printemps de La Rochelle n'aura pas lieu ce samedi 1er avril

Normalement organisé ce samedi 1er avril, l'annuel carnaval de printemps de La Rochelle est reporté à cause des conditions météorologiques annoncées. Avec des rafales de vent allant jusqu'à 55km/h et de la pluie du matin au soir, la mairie de La Rochelle choisi la sécurité, car cette météo pourrait engendrer "des difficultés techniques notamment pour les artistes". Avec le vent et la pluie, les échassiers et professionnels du cirque ne peuvent pas pratiquer dans les bonnes conditions. "Par ailleurs, les décors et chars auraient été endommagés", rajoute la mairie dans son communiqué de presse. Mais surtout, la fréquentation n'aurait pas été la même qu'avec un beau soleil.

La nouvelle date n'est pas encore connue. Les artistes, organisateurs et 14 centres de loisirs qui préparaient le carnaval depuis plus de trois mois organisent une réunion de travail pour fixer une date de report.