CARTE - Le carnaval de Toulouse placé sous haute surveillance

En raison du risque terroriste qui reste élevé, le parcours du défilé du carnaval le 25 mars prochain sera réduit à 1,5km autour du Grand Rond, avec un dispositif de sécurité maximal.

Le carnaval de Toulouse 2017 aura bien lieu, il n'est pas question de l'annuler, mais le parcours du défilé le 25 mars prochain sera réduit et placé sous haute surveillance. En raison du risque terroriste qui reste élevé, les organisateurs du carnaval ont dû revoir leur copie. Après de nombreuses réunions avec les services de la Préfecture et de la mairie, le dispositif de sécurité a été renforcé, et le parcours du défilé raccourci. Il tournera autour du Grand Rond, sur les Allées Frédéric Mistral et les Allées Serge Ravanel, au départ des Allées Jules Guesde.

Le parcours probable du grand défilé du carnaval de Toulouse 2017 tournera autour du Grand Rond © Radio France - Olivier Uguen

Des blocs en béton contre les voitures bélier

Pour assurer la sécurité du défilé du carnaval qui attire de 50 000 à 80 000 personnes dans les rues de Toulouse, le dispositif sera sérieusement renforcé.

C’est un défilé plus encadré, dans un périmètre sécurisé, il sera protégé par des murs béton, il y aura une inspection visuelle des participants pour repérer les éventuels comportements suspects. — Frédéric Rose, le directeur de cabinet du Préfet de Haute-Garonne

Fini la traversée de Toulouse, de Saint Cyprien à Jean Jaurès, cette fois, le parcours se limitera à une ballade autour du Grand Rond. Les chars et la foule seront stockés sur les Allées Jules Guesde, la parade empruntera ensuite les Allées Frédéric Mistral et les Allées Serge Ravanel. Une boucle de 1,5 km, entièrement sécurisée avec des barrières et des plots en béton sur l'intégralité du parcours, pour éviter l'intrusion d'une voiture ou d'un camion, comme cela s'est produit à Nice sur la promenade des anglais. L'accès au défilé sera contrôlé et filtré, pour repérer d'éventuels porteurs de colis suspects, pas forcément facile quand tout le monde est déguisé.

Un surcout de 30 000 €

En plus des dispositifs policiers, des agents de sécurité seront appelés en renfort, ainsi que des bénévoles, des référents sécurité ont été formés pour les encadrer. Le tout, à la charge des organisateurs du COCU qui ont déjà chiffré à 30 000 € le surcoût du dispositif. En espérant que l'esprit carnaval survivra dans ce défilé sous haute surveillance.