Le Carré des victimes civiles de Gerbéviller entre au patrimoine mondial de l'Unesco : "Une reconnaissance"

Il se trouve à l'entrée de la commune, en bordure de la Départementale 914 et de champs. Face au parc du château de Gerbéviller. Le Carré français des victimes civiles est un monument modeste, il vient pourtant d'être inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco comme 138 autres sites mémoriels belges et français de la Première Guerre mondiale.

Le lieu, également appelé nécropole de la Prêle, a été érigé en 1921. Il est composé d'une obélisque en pierre autour de laquelle sont disposées 41 croix en mémoire des victimes d'exactions commises par les troupes allemandes à Gerbéviller le 24 août 1914. Plus de 60 adultes et enfants sont tués ce jour-là. Les troupes allemandes, bloquées dans leur progression sur le pont de la Mortagne au cœur de la commune, bombardent, incendient, exécutent des civils en représailles.

Gerbéviller-la-Martyre

"On est vraiment sur une violence très très forte qui se déchaîne contre ces civils", explique Emilien Demesy, professeur d'histoire-géo au collège Eugène François de Gerbéviller et président du comité local du Souvenir Français. Eugène Français, instituteur en 1914, fait partie justement des victimes.

Quelques-une des 41 croix de la nécropole de la Prêle © Radio France - Isabelle Baudriller

Cette inscription du site au patrimoine de l'humanité le ravit : "Je suis très heureux, ça permet de reconnaître ce patrimoine très présent à Gerbéviller mais aussi dans tout le secteur. Dans toutes les communes, on trouve des monuments qui sont entretenus, où il y a des cérémonies. C'est quelque chose d'ancré dans l'ADN de ce secteur".

Emilien Demesy, professeur d'histoire-géo et président du comité local du Souvenir Français (à gauche) et le maire de Gerbéviller, Noël Marquis © Radio France - Isabelle Baudriller

"On peut dire que Gerbéviller a été l'Oradour-sur-Glane de 1914", poursuit Noël Marquis, maire de la commune renommée un temps Gerbéviller-la-Martyre. "Ç'a été un drame national, pas simplement local, et cette reconnaissance de l'Unesco est méritée. Je ne dirais pas que c'est un dû mais c'est une prise de conscience pour les générations futures sans parler de revanche. C'est terminé ça, maintenant on est sur la construction de la paix. Mais qui dit paix ne veut pas dire oubli."

Symbole de cette paix, au sortir de la Grande Guerre, Gerbéviller accepte d'accueillir une nécropole militaire allemande juste en face de la nécropole française. Pour sa conduite héroïque, la commune a reçu la Légion d'honneur en 1930.