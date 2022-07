Le carrousel de la place de l'Abbaye à Alès va cesser de tourner

Cela fait dix ans que Sandrine Orcel fait tourner le carrousel installé devant les Halles de l'Abbaye à Alès. Le 1er août à 13h, le manège fermera définitivement. Il sera démonté et déménagé à Soissons (Aisne) par son nouveau propriétaire. Sandrine aurait préféré que le manège reste sur place." On souhaitait vendre depuis deux ans. C'était impossible parce qu'on était toujours dans l'incertitude quant au démarrage des travaux des Halles. On a exposé notre cas à la mairie, elle était prioritaire si elle avait voulu le racheter. Elle n'a pas donné suite. Je reconnais que c'est compliqué parce qu'un manège comme ça, c'est très dur à déménager, c'est très couteux. Ce n'est pas une mince affaire." Sandrine a finalement fait affaire avec un acheteur du Nord.

"Une page qui se tourne"

Les clients qui faisaient faire des tours de manège à leurs enfants ou petits enfants regrettent sa fermeture. "C'est dommage. Pour les gosses c'était agréable. Ca faisait de l'animation. C'est un très joli manège qui sort de l'ordinaire. C'est une attraction de plus sur Alès qui s'en va. C'est comme les magasins qui ferment, les locaux vides, c'est plus triste." Depuis l'annonce de la fermeture du manège, Sandrine a reçu des centaines de message de sympathie." On a reçu beaucoup de messages d'amour, des petits cadeaux, des petits dessins. C'est adorable." Elle ne cache pas que le premier août, elle risque de verser une petite larme. "C'est dix ans de ma vie ! Mais je me dis qu'il va réchauffer le cœur des petits enfants du Nord !" En attendant le déménagement du manège, tous les clients qui ont encore des tickets peuvent venir les utiliser.

Les propriétaires comme les clients regrettent la fermeture du carrousel Copier

Le carrousel installé devant les Halles de l'Abbaye © Radio France - Sylvie Duchesne