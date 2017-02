Le casque bientôt obligatoire à vélo pour les enfants de moins de 12 ans

A partir du 22 mars, tous les enfants à vélo -conducteur ou passager du deux roues- devront être équipé d'un casque.

Vous profitez des vacances pour faire une promenade à vélo en famille ? Attention ! Désormais, les plus jeunes devront être équipés d'un casque.

Pour bien choisir son casque, il faut s'assurer que celui-ci est adapté au périmètre crânien, de l'enfant. Cet équipement est obligatoire même pour les enfants transportés dans un siège bébé fixé au vélo. Attention à bien vérifier que le casque est homologué et répond aux normes européennes.

Et pas question de recycler le casque de ski ou celui qui accompagne l'équipement de roller : "le casque de roller par exemple protège davantage la nuque, puisque les chutes se font plutôt vers l'arrière du crâne. Le casque de ski est lui plus lourd et plus chaud. Le casque de vélo est plus aéré. Il faut compter entre 5 et 20 euros en moyenne pour un casque" précise Nelson Bei, responsable du rayon cycle chez Decathlon à Saint-Maur.

En cas d'infraction à cette nouvelle législation, l'accompagnant de l'enfant encourt une amende pouvant atteindre les 135 euros.