Le casse-tête d'un couple de Manchois pour rentrer en France

Originaires d'Agon-Coutainville, Marielle et son mari sont coincés sur l'île de Lanzarote, dans l'archipel espagnol des Canaries. Le prix des billets d'avion est rédhibitoire et ils ne savent pas comment ils vont pouvoir rentrer chez eux.

Ils sont près de 130 000 voyageurs français bloqués dans un pays étranger. Partout les mesures de confinement se durcissent et le prix des vols augmente. C'est la situation de Marielle et son compagnon. Habitants d'Agon-Coutainville dans la Manche, ils sont partis il y a une semaine sur l'île espagnole de Lanzarote, aux Canaries.

Dimanche 15 mars, le gouvernement n'avait pas encore mis en place de mesures de confinement strictes, et le couple a choisi de maintenir sa semaine de vacances. A la montée dans l'avion, une première chose les inquiète : le nombre de passagers. "Nous étions à peu près une quinzaine, raconte Marielle. Cela dit, on n'a pas eu de conseil par rapport à notre voyage, notamment à l'aéroport, donc on a décidé de partir."

Confinement généralisé

Passé le premier jour, il devient difficile de profiter des vacances. Un confinement similaire aux mesures prises en France est mis en place, il y a la police dans la rue, la population n'est autorisée à sortir que pour faire des courses ou aller à la pharmacie.

Marielle et son mari devaient rentrer en France ce dimanche 22 mars, mais leur vol retour a été annulé. Ils vivent désormais une situation inextricable. Une page Facebook de la diplomatie française partage les vols à mesure qu'ils sont ouverts au public, mais le prix des billets est extrêmement élevé : "on est monté de 200 euros le billet à 700 voire 800 euros."

Une situation précaire

C'est au-dessus de leurs moyens, et surtout, les vols ne rallient que l'Espagne continentale. Il y a bien une forme de chance dans leur infortune : le couple avait loué un logement. Ils sont mieux lotis que d'autres touristes aux Canaries, sans solution après la fermeture de leur hôtel.

Marielle n'est pas "stressée" mais elle craint d'aller à l'aéroport, bondé de voyageurs dans la même situation. "C'est l'horreur, décrit-elle, il n'y a pas de masque, pas de gants, il n'y a rien et ils sont les uns sur les autres." Que faire alors ? Tenter de partir en risquant d'être contaminé et de propager le virus, ou bien rester en négociant l'allongement du séjour ? Le couple a du mal à se décider.