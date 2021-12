Le casse-tête de Loïc un sans papier de Poitiers

C'est une nouvelle mobilisation qui est attendu ce mercredi à Poitiers. Des associations demandent que des familles de sans papiers soient régularisées. La Cimade, Réseau éducation sans frontière, d'ailleurs nous sommes ici, la ligue des droits de l'homme ou encore 100 pour 1, organisent une manifestation pour réclamer une régularisation. Exemple avec Loïc : ce jeune Camerounais est arrivé à Poitiers en 2017 en étant mineur au regard de ses éléments d'état civil, mais il n'a pas été reconnu mineur au regard de la justice française donc il n'a pas été reconnu mineur étranger isolé. Il a malgré tout était scolarisé a suivi une formation en alternance et a même trouvé du travail en alternance mais tout s'est arrêté. Aujourd'hui, Loïc a 19 ans, il est le père d'un enfant de 4 mois, et faute d'avoir un titre de séjour il est sous le coup d'une OQTF : une obligation de quitter le territoire français depuis novembre 2020.

Une nouvelle demande de titre de séjour à été déposée le mois dernier, mais c'est 5 mois d'attente avant d'avoir un rendez-vous en Préfecture, comme l'explique son avocate, Maitre Marjorie Desroches :" La situation de Loïc a évolué car depuis juillet dernier, lui et sa compagne ont donné naissance à un petit garçon donc il est devenu parent d'un enfant français, et à ce titre il a déposé une nouvelle demande auprès de la Préfecture de la Vienne pour faire valoir sa nouvelle situation. La difficulté en effet est que ce rendez-vous lui a été donné pour mars prochain ." En attendant Loïc ne possède pas de récépissé constatant son droit au séjour et son droit à travailler et il peut faire l'objet d'une éventuelle interpellation car sous le coup de cette OQTF.

Avoir un emploi et prendre soin de ma famille

Loic a connu la rue au Cameroun à 9 ans, puis des passeurs en Algérie, en Espagne, des foyers, une famille d'accueil à Poitiers puis un squat. Aujourd'hui il n'aspire qu'à une chose : " moi je veux reprendre mon travail et mon employeur qui est prêt à me reprendre mais je ne peux pas tant que je n'ai pas mes papiers, je n'ai pas de revenus, moi je veux juste finir ma formation, avoir un emploi et prendre soin de ma famille."