Le casse-tête des maires de Midi-Pyrénées pour organiser les animations de Noël

D'habitude, à la veille de décembre, on ne compte pas les rendez-vous de lancement des festivités de Noël dans l'agenda, mais en cette fin d'année 2020 si particulière, c'est beaucoup plus que calme. Evidemment, le contexte sanitaire impose de nombreux aménagements aux communes qui tentent, malgré tout, de faire vivre la magie de Noël.

Le marché de Noël maintenu à Moissac

Toutes les municipalités affichent toutefois une ambition commune : celle comme à Montauban de : "faire le plusse de choses possibles pour animer la vie des habitants et dynamiser le commerce local". D'ailleurs, c'est en partie ce qui motive le maire de Foix. Nobert Mélère qui croise les doigts pour que son projet de marché de Noël soit validé par la préfecture "avec évidemment tous les aménagements nécessaires".

A Moissac, en Tarn et Garonne, le village de Noël et ses 6 chalets sera bel et bien inauguré le 19 décembre. La mairie s'en félicite et précise aussi qu'un stand à destination des enfants sera, lui, ouvert dès le 15 décembre. Pour le reste : si on sait que Toulouse compte bien faire passer le Père Noël dans ses quartiers à partir du samedi 5 décembre, que Montauban invite ses habitants au lancement des illuminations vendredi 4 décembre sur son site internet, de nombreuses villes de notre région sont encore dans l'expectative, comme Auch, Colomiers, Muret, ou encore Cahors refroidie par l'annulation au début de l'été de Lot of Saveurs. Des décisions doivent être prises cette semaine avec l'espoir à chaque fois de pouvoir transmettre au moins un bout de la magie de Noël