Le casse-tête du passe sanitaire pour les vide-greniers du Loiret

La plupart des vide-greniers sont maintenus dans le Loiret. À Bellegarde, Briare et La Ferté Saint Aubin, ils se tiennent ce dimanche 15 août. Mais la mise en place du passe sanitaire est un véritable casse-tête pour les organisateurs, notamment pour les associations qui sont souvent de petites structures.

Passe sanitaire obligatoire à La Ferté Saint Aubain

Au vide-greniers de La Ferté Saint Aubin, tous les exposants et les visiteurs sont soumis au passe sanitaire. "S'ils ne l'ont pas, je ne les prends pas. Je ne rigole pas avec ça", assure Edgar Lhuillier, le président de l'association "Les amis de la fête", qui organise le vide-greniers. Pour maintenir sa foire à tout cette année, il a chargé une douzaine de bénévoles de contrôler les passes sanitaire. "Ça demande beaucoup d'organisation, on a prévu une entrée principale pour les exposants au nord et une entrée pour les visiteurs au sud. On contrôlera les passes à cet endroit, on fera au mieux", indique le président de l'association.

Si la fréquentation est divisée par deux pour cette édition, il y aura tout de même du monde. Le vide-greniers va réunir au minimum150 exposants et entre 500 et 600 visiteurs. Malgré la crise sanitaire, cette foule n'inquiète pas vraiment Edgar Lhuillier. "On va se débrouiller ! Il faut qu'il y ait un espace d'1 mètre 50 entre les exposants. Le port du masque est obligatoire et on distribue également du gel hydroalcoolique. L'année dernière, on a fait comme ça et ça s'est très bien passé", précise-t-il.

Seule inquiétude : le mécontentement des visiteurs au moment de contrôler les passes sanitaires. "Ça me fait peur mais je suis armé contre ça. Je saurais quoi répondre : qu'ils fassent demi-tour, s'ils ne sont pas contents", affirme Edgar Lhuillier. Le président de l'association "Les amis de la fête" espère également que la mise en place du passe sanitaire dans son vide-greniers incitera les participants à se faire vacciner.

Vide-greniers annulé à Cerdon

Mais tous les vide-greniers du département ne sont pas en mesure d'appliquer le passe sanitaire. La Fête de l'Étang du Puits et le vide-greniers de la ville de Cerdon, qui devaient se tenir ce dimanche 15 août, sont annulés. En temps normal, cette brocante accueille 2.000 à 3.000 visiteurs dans le centre du village, sur la place de l'église et sur celle du marché. Mais le contrôle des passes sanitaires est impossible à mettre en place.

_"On ne peut absolument pas canaliser les spectateurs parce qu'ils affluent d_e partout. On ne peut pas bloquer tout le centre-ville, c'est impossible. On ne va pas empêcher l'accès à des boulangeries, des boucheries, des cafés et des restaurants, explique Hélène Tubach, adjointe au maire de Cerdon. On ne peut pas mettre en place un passe sanitaire dans un centre-ville"

Une quinzaine de bénévoles auraient été nécessaires pour encadrer l'accès au vide-greniers. "Nous avons trouvé que ce n'était pas raisonnable d'organiser un vide-greniers sans la mise en place du passe sanitaire", conclut-elle.