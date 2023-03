Le casse-tête du renouvellement des papiers d'identité : la ministre veut réduire le nombre de jours d'attente

Les délais d'attente pour renouveler sa carte d'identité ou son passeport sont en ce moment très longs, 70 jours en moyenne. Les créneaux proposés par les mairies sont pris d'assaut. A Toulouse si vous faites la demande en cette fin mars, vous décrochez un rendez-vous pour fin juillet.

Réduire le délai d'attente à 30 jours

Ce lundi 27 mars Dominique Faure la ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité, est venue à Toulouse annoncer de nouveaux moyens pour tenter de réduire ce délai et le faire passer à seulement 30 jours.

Il existe aujourd'hui en France 2500 mairies équipées de dispositifs de recueil - c'est le matériel pour numériser les empreintes digitales - certaines en ont plusieurs. Il y a au total 5500 dispositifs de recueil en France, Dominique Faure en annonce 500 supplémentaires et salue les communes rurales qui accepteront de s'équiper : "nous avons pris la décision de convaincre les maires en périurbain et en ruralité d'embarquer ce dispositif de recueil pour permettre aux gens du Comminges, du Lauragais de ne pas venir à Toulouse et de pouvoir déposer leurs demandes à moins de vingt minutes."

L'effet Covid, mais pas que...

Les demandes de renouvellement ont fait un bon ces dernières années : on est passé de 9,7 millions en 2019 à 14,2 millions estimés en 2023 (+56% de demandes supplémentaires en janvier par rapport à janvier 2022, +60% en février 2023 par rapport à 2022). Une hausse exponentielle, et ce n'est pas uniquement dû à l'envie post-covid de voyager à l'étranger. Les explications de Dominique Faure : "il n'y a pas que l'envie de voyager, on demande une pièce d'identité pour passer le bac on ne l'a demandait pas avant, pour ouvrir un compte ou obtenir un prêt on demande une carte d'identité de moins de 15 ans alors qu'un certain nombre d'organismes toléraient une carte d'identité plus ancienne."

Dominique Faurer estime qu' "on est en crise" et pour y répondre la ministre déléguée assure "mettre en place des moyens exceptionnels".

A Toulouse, la mairie des Minimes s'équipe de 5 dispositifs de recueil supplémentaires.