Le Castelroussin Haïssem Hassan va disputer la Coupe du monde de football des moins de 17 ans

Châteauroux, France

À seulement 17 ans, Haïssem Hassan n'en finit plus de progresser. Petit à petit, l'attaquant de la Berrichonne Football se fait sa place dans le groupe professionnel et multiplie les apparitions en Ligue 2. Mais en équipe de France, Hassan fait aussi son trou. Il vient d'apprendre sa sélection pour disputer la Coupe du monde U17 (des moins de 17 ans), qui se disputera au Brésil du 26 octobre au 18 novembre. La France sera dans le même groupe que le Chili, Haïti et la Corée du Sud. Mais Haïssem Hassan s'envolera pour le Brésil dès le 15 octobre avec l'équipe de France pour les ultimes moments de préparation avant le début de la compétition.

Et puis, Georges Tjomb, milieu de terrain qui n'a pas encore fait d'apparition en pro avec Châteauroux, a lui été appelé en équipe de France pour le tour de qualification aux prochains championnats d'Europe U17.