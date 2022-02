Le Castres Olympique vise une qualification en phases finales de Top 14

Après avoir rempli son objectif de maintien grâce à de belles performances depuis le début de saison, le CO relève ses ambitions. Les Castrais viennent d'enchaîner deux succès consécutifs en championnat, contre Toulon et Lyon.

Le Castres olympique (CO) se prépare pour son déplacement de ce samedi. Dans le cadre de la 19e journée de Top 14, les Castrais joueront à Paris, sur la pelouse du 7e, le Racing 92. Le CO, lui, est 4e au classement. Et après deux victoires de suite, contre Toulon, puis contre Lyon (19-17) samedi dernier, le club tarnais est sur une bonne dynamique. Une dynamique que les Bleus et Blancs entretiennent, en fait, depuis le début de saison. Sans doute grâce au fait que le club dispute une coupe d'Europe, la Champions Cup.

À écouter le deuxième ligne Théo Hannoyer, cette compétition créé en effet un esprit de compétition positif au sein de l'effectif, qui peut également tourner. "Oui, moi je pense que la coupe d'Europe a fait beaucoup de bien au collectif. Elle a montré aussi que nous avions un groupe très homogène. Au niveau de l'état d'esprit, nous ne lésinons pas."

Les bonnes performances du Castres olympique lui permettent déjà de remplir l'ambition principale que le club s'était fixée en début de saison : éviter la descente en ProD2. Cet objectif atteint, et au vu de leur 4e place actuelle en championnat, les Castrais voient également plus loin : "Aujourd'hui, nous visons une qualification en phases finales de Top14, trace Pierre-Henry Broncan, manager du Castres olympique. Nous n'avons pas eu de rencontre reportée, contrairement à d'autres équipes qui pourraient du coup avoir plus de matchs à jouer en fin de saison, ce qui n'aide pas au niveau de la récupération physique. Nous aurons donc un avantage."

La crise à Toulouse, pas un sujet

Pierre-Henry Broncan est également revenu sur la crise que traverse le rival, le Stade Toulousain. Mais cette mauvaise passe du rival n'est pas un sujet dans les rangs olympiens. "Toulouse reste une grande équipe, elle est pénalisée en ce moment parce qu'elle ne peut pas compter sur ses joueurs cadres", estime le manager du CO, en référence à l'absence, notamment, d'Antoine Dupont et Romain Ntamack, appelés en équipe de France.

Les Castrais recevront d'ailleurs les Toulousains le premier week-end d'avril à Pierre-Fabre. Au match aller en octobre, les haut-garonnais avaient largement remporté le derby à domicile, sur le score de 41-0.