Le catalan autorisé dans les conseils municipaux uniquement comme langue de traduction

Mardi 9 mai, le tribunal administratif de Montpellier a statué sur la question de l'usage du catalan au cours de délibération des conseils municipaux de cinq communes dans le département des Pyrénées-Orientales : Elne, Amélie-les-Bains, Tarérach, et Saint-André. Les délibérations prises par ces municipalités pour délibérer en catalan, puis le traduire en Français, ont été annulées. Le juge administratif n'a autorisé l'usage de la langue régionale, que dans le cas où les délibérations tenues en français seraient ensuite transcrites en catalan.

"Nous avons perdu cette bataille mais nous continuerons de nous battre"

Pour Père Manzanares, adjoint au maire d'Elne et président du Syndicat intercommunal pour la promotion des langues occitane et catalane : "Ça n'a pas de sens de s'exprimer d'abord en Français, puis quand tout le monde aura compris de passer en catalan. Ça n'apportera rien de nouveau, c'est antipédagogique, ça ne donne pas de sens à la langue et à la culture de ces territoires où il y a des enseignements et un patrimoine qui respire la catalanité."

Les édiles se disent insatisfaits par la " porte entrouverte " offerte par le tribunal : la possibilité de traduire en catalan, les délibérations tenues en français. Bien que la commune de Port-Vendres adopte ce mode de fonctionnement, ce n'est qu'en attendant mieux, assure son maire Grégory Marty. " Nous allons évidemment prendre toutes les voies possibles pour obtenir gain de cause ", avertit Marie Costa, maire de Amélie-les-Bains. Aussi, les cinq communes ont déjà prévu d'interjeter appelle de la récente décision.

Les élus pourront se joindre à l'appel

Un appel auquel leurs élus, en tant que personnes physiques, pourront se joindre. À Elne, cinq conseillers municipaux ont déjà prévu de le faire, ils sont six à la mairie de Amélie-les-Bains.