Le cauchemar d'une cité HLM de Boulogne-Billancourt, où les rats prolifèrent

L’opération annuelle de dératisation débute ce matin à Paris et jusqu'au vendredi 28 juin inclus. Et dans la capitale, il y a de quoi faire! Au square de l'Avre et des Moulineaux à Boulogne Billancourt, des efforts ont été faits, mais les rats prolifèrent quand même.

Boulogne-Billancourt, France

Comme tous les matins, Marie-Julie, sac sous le bras, sort de son immeuble et jette un oeil aux plates bandes juste à côté : "Je travaille tôt le matin, je sors de chez moi à 6h30 et chaque matin, il y en a des dizaines qui se baladent partout". De même, sa voisine, Marie-Lise, n'en peux plus. Elle habite là depuis 2008. Elle n'a jamais vu ça... "Depuis quelques mois, c'est vraiment horrible, témoigne la retraitée, et on les voit même en plein jour : hier après-midi encore, j'en ai vu cinq-six depuis mon balcon".

Des trous et galeries visibles dans les espaces verts

Pourtant, l'office HLM qui gère la cité a pris le problème à bras-le-corps : "ils ont commencé à retirer toutes les broussailles au milieu, à désherber et à boucher les terriers, mais les rats en refont ailleurs" constate Marie-Lise. D'ailleurs, des trous, des galeries sont visibles, encore, sur les espaces verts, sous les arbustes. Hauts-de-Seine Habitat en a récemment déboisé une partie, mais n'arrive pas à faire mieux déplore Damien Vanoverschelde, directeur général : "Depuis trois mois, au lieu d'avoir deux campagnes de dératisation annuelle, on est passé à une campagne par semaine, explique-t-il, on installe des pièges avec du poison qui permet - en toute sécurité pour les enfants et les animaux - de piéger les rats qui s'empoisonnent".

Des trous, des galeries sont visibles, encore, sur les espaces verts, sous les arbustes. © Radio France - Théo Hetsch

Et pourtant, tout cela ne suffit pas : "on a même été jusqu'à reboucher avec du béton les trous qu'on avait identifié, mais on n'arrive pas à endiguer la prolifération" constate Damien Vanoverschelde. L'office HLM doit donc rencontrer prochainement des services spécialisés de la préfecture de Paris.

Hauts-de-Seine Habitats compte aussi sur le civisme et la vigilance des habitants, dans une cité dense, avec des commerces alimentaires à proximité (fruits et légumes, boucherie, etc...). Or cela laisse parfois à désirer, constate Luco, un habitant : "les gens laissent de la nourriture et des canettes par terre, ou bien ne ferment pas correctement leurs poubelles, explique-t-il, tout cela attire les rats, forcément. Il ne faut pas se voiler la face, certains ne font pas tout ce qu'il faut".

L’opération annuelle de dératisation débute ce matin à Paris et jusqu'au vendredi 28 juin inclus. - Préfecture de Police de Paris

La ville de Paris a mis en place un budget de 1,5 million d'euros pour lutter contre les rongeurs, en plus du plan de dératisation de la préfecture, qui débute aujourd'hui. Pour signaler la présence de rongeurs, vous pouvez aller sur le site de la préfecture de police.