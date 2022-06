Le CCAS de Trélissac recherche des aides à domicile

A l'approche de l'été, le CCAS de Trélissac publie des offres d'emploi pour des aides à domicile. Comme tous les ans, le Centre Communal d'Action Sociale cherche des remplaçants pour les employés qui prennent leurs congés d'été, dès le mois de juin. Mais le Centre a des besoins tout au long de l'année.

Du CDD au CDI, sans prérequis de formation

Les contrats estivaux vont de 25 à 30 heures par semaine, mais Laure Ribière, la directrice adjointe du CCAS de Trélissac, précise que ces horaires peuvent être aménagés. Et, surtout, qu'ils peuvent ensuite mener à une prolongation et un CDI.

Pour ça, aucun besoin de formation particulière : "tant que les gens sont motivés, et ont envie de créer du lien, c'est l'essentiel" précise Laure Ribière. Le CCAS propose pour tous les nouveaux employés un doublon avec des aides à domicile ou auxiliaires de vie confirmées "c'est un temps de connaissance de la commune, de l'équipe et des bénéficiaires."

Des bénéficiaires plus nombreux

Actuellement, environ 60 aides à domicile s'occupent de 300 bénéficiaires, sur la commune de Trélissac. Il en manque au moins trois ou quatre pour permettre aux équipes de faire des rotations régulières. "Le métier évolue, les besoins aussi : comme la population vieillit, il y a plus de besoin. Mais les services sont aussi très nombreux, on a donc tous du mal à recruter" explique Laure Ribière.

Autre difficulté selon elle : la méconnaissance du métier. Car entre la toilette, les repas, le ménage et l'accompagnement des personnes âgées pour faire les courses ou aller chez les médecin, par exemple, le métier d'aide à domicile demande une grande polyvalence. "Ce n'est pas un métier facile, il faut être adaptable, mais il peut aussi être très épanouissant pour les personnes qui aiment le lien".

Si vous souhaitez postuler, ou des renseignements, vous pouvez contacter le CCAS de Trélissac au 05 53 02 76 77 ou à ccas@ville-trelissac.fr