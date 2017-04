Le CCAS du Mans donne deux camionnettes à la banque alimentaire de la Sarthe

L'association vient de recevoir deux camionnettes frigorifiques. Un don du CCAS de la ville du Mans. Ces deux véhicules vont permettre d'être plus présents en zone rurale.

Deux camionnettes Jumpy, moteur diesel, qui certes ont déjà roulées; plus de 68.000 kms au compteur, mais elles peuvent encore en faire autant. Le volume frigorifique est de 3m3. Patrick Leveau, le directeur du CCAS de la ville du Mans "au bout de douze ans, nous réformons une certain nombre de nos véhicules. Plutôt que d'avoir un parc ancien à entretenir, il est préférable de nous séparer d'un certain nombre de nos véhicules et de renouveler notre parc automobile. Et sur décision, de notre conseil d'administration, le choix a été fait de les attribuer à la banque alimentaire".

L'arrière de l'une des deux camionnettes frigorifiques © Radio France - Christelle Caillot

La présence sera plus importante dans les petites communes

Pour l'association, c'est un peu Noël au mois d'avril. Le président de la banque alimentaire de la Sarthe, Bernard Aufauvre souligne que : "avec ces nouveaux véhicules, nous serons plus présents dans les petites communes en zone rurales. Jusqu'à présent, beaucoup d'associations et de CCAS venaient chercher les denrées alimentaires à notre entrepôt. Maintenant, avec ces deux camionnettes, nous allons pouvoir plus facilement nous déplacer".

En un an, la banque alimentaire de la Sarthe distribue plus de 228.000 repas à 6.000 personnes.