Le célèbre hôtel-restaurant Périer du Bignon, à Laval, s'agrandit et vise une étoile au Guide Michelin

Laval, France

Un vieux bâtiment, qui abritait le centre d'information et d'orientation et qui jouxtait l'établissement, a été détruit l'été dernier. Sortira de terre, au printemps 2021, un Périer du Bignon bis : 37 chambres de plus, à des prix accessibles, et une grande salle de séminaires.

C'est ici que sera construit le Périer du Bignon bis avec 37 chambres © Radio France

Anne-Laure Gaudin est la co-directrice du 4 étoiles : "il nous manquait des chambres pour accueillir davantage de séminaires et des grandes sociétés, de chez nous, de l'Ouest et même de la région parisienne qui nous demandaient une capacité d'accueil renforcée. La ville de Laval nous promet une évolution en terme d'attractivité. Le nouveau bâtiment de trois étages respectera l'harmonie avec le centre historique".

L'extension a été jugée nécessaire pour faire face à une concurrence de plus en plus rude dans la région et pour attirer de nouveaux clients, des particuliers, le temps d'une visite en Mayenne ou d'une cérémonie, ou des entreprises, pour des rendez-vous privés.

Le Périer du Bignon, un intérieur cossu © Radio France

Cette extension permettra la création de 5 emplois. Le Périer du Bignon c'est aussi un restaurant. Objectif à court terme : décrocher 1 étoile Michelin.