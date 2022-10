Le Cellier : une pétition en ligne pour dire non à la vente du parc autour du château de Louis de Funès

La mémoire de Louis de Funès ne doit pas disparaître du Cellier. Voilà le message d'une association inquiète de la mise en vente du parc et du bois autour du château de Clermont, l'ancienne demeure de l'acteur. Un château du XVIIe siècle dans lequel Louis de Funès a vécu pendant 16 ans avec sa seconde épouse, jusqu'à sa mort en 1983. Il a ensuite été racheté, vingt ans plus tard, par un promoteur qui l'a divisé en appartements.

L'association Sur les traces de Louis de Funès a lancé une pétition en ligne pour demander au maire du Cellier de préempter ce terrain d'une trentaine d'hectares autour du château de Clermont.

"On n'a pas envie de voir du béton, on n'a pas envie de voir la destruction de cette forêt, que le bois soit rasé ou qu'il soit interdit au public. C'est ce qui nous fait peur", souligne Aloïs Robinard, président de l'association Sur les traces de Louis de Funès. On a déjà perdu le musée de Louis de Funès au château. Ce serait dommage de perdre en plus le bois."

Contactée par la rédaction de France Bleu Loire Océan, la municipalité du Cellier n'a pas souhaité s'exprimer sur ce dossier.