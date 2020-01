Le Central Perk à Limoges : un nouveau café pour vous plonger dans l'univers de la série F.r.i.e.n.d.s

Limoges, France

Au "Central Perk" qui a ouvert ses portes début janvier rue Adrien Dubouché à Limoges on y va pour s'y retrouver entre amis comme dans la série américaine Friends diffusée pour la première fois à la télévision en 1994. L'atmosphère et les décors ne sont pas sans rappeler l'univers des personnages de la célèbre série.

"Friends" c'est 236 épisodes diffusés en boucle au Central Perk

A l'entrée du café un canapé trône devant un grand téléviseur qui diffuse en boucle la série Friends. Et derrière le bar Jonathan Texier, le patron, qui a été atteint par le virus que lui a transmis sa compagne Stéphanie Audevart : "J'avais 8 ans quand j'ai découvert la série la première fois, c'est une série "anti déprim" j'ai ri et j'ai pleuré avec les personnages" explique Stéphanie avant d'ajouter qu'elle a tellement saoulé Jonathan avec ça que forcément quand il a été question d'ouvrir un café , le thème était tout choisi.

Jonathan Texier, le patron du Central Perk et fan de la série Friends depuis que Stéphanie lui a transmis sa passion © Radio France - Françoise Ravanne

Et comme au Central Perk de la série on y déguste toutes sortes de cookies et de donuts "Il y a aussi des produits dérivés et bientôt on organisera des soirées quizz dédiés à la série" explique aussi Jonathan Texier, heureux de faire plaisir aux fans de Friends même s'il rappelle que le lieu n'est pas seulement réservé aux passionnés de la série.

Le bouche à oreille à très vite fonctionné chez les fans de la série

Alexandra, une habitante de Limoges découvre avec grand plaisir les lieux pour la première fois : "J'ai découvert la série à l'adolescence et je possède tous les coffrets ... et je connais toutes les répliques par cœur". Mais une passion qui s'est transmise aussi chez les plus jeunes comme Valentin "C'est super, il y a même les photos des stars"

Valentin, un jeune passionné de la série s'installe devant les photos de ses personnages préférés © Radio France - Françoise Ravanne

Et Valentin n'attend qu'une chose c'est que le canapé devant la télé se libère pour avoir la chance de regarder l'un des 236 épisodes de la série.