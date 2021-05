Le centre Afpa de Châteauroux accueille une vingtaine de jeunes en échec scolaire

C'est l'un des dispositifs mis en place dans le cadre du plan "Un jeune, une solution". La Promo 16-18 s'adresse aux jeunes en situation d'échec scolaire. Une première promotion est accueillie à partir de ce lundi au centre Afpa de Châteauroux. 18 jeunes vont rester pendant 13 semaines pour suivre des formations et envisager un projet professionnel. "C'est un programme un petit peu atypique. On remet le pied à l'étrier, on reprend un rythme dans la vie personnelle pour pouvoir se projeter dans une vie professionnelle. On lève les obstacles et surtout le manque de confiance que ces jeunes ont. C'est ce qu'on travaille en priorité", souligne Véronique Baillargeat, responsable du dispositif à l'Afpa Châteauroux.

ÉCOUTEZ - Les explications de Véronique Baillargeat, responsable de la Promo 16-18 à l'AFPA de Châteauroux Copier

Ces jeunes ont souvent des parcours scolaires délicats. Le but est donc de leur redonner confiance avec un suivi personnalisé qui s'inscrit dans une vie de groupe. "Ils sont parfois abîmés par des parcours difficiles. Ces jeunes veulent raccrocher les wagons. Ils ont besoin de se poser, de prendre le temps, d'être encadré dans un environnement sécurisé", souligne Véronique Baillargeat. Le tissu économique berrichon est également mis à contribution. "Sur la deuxième phase du parcours, l'idée est de faire quelques immersions courtes en entreprise. On peut leur proposer ensuite un retour à l'école ou des projets professionnels", ajoute-t-elle.