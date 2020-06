Le centre aquatique de Saint-Lô Agglo rouvre ce jeudi 4 juin avec un protocole sanitaire strict

C'était l'une des mesures annoncées par le gouvernement pour le 2 juin : la réouverture des salles de sport et des piscines. Ce sera le cas dés ce jeudi au centre aquatique de Saint-Lô Agglo.

Le protocole sanitaire sera strict : l'accès sera réservé aux usagers ayant un abonnement uniquement pour nager, les cours et les activités de loisirs aquatiques restent interdites.

Ils devront au préalable réserver un créneau avec une limite de 50 nageurs à la fois, à raison de 6 ou 7 par ligne, pour une durée d'une heure et demi maximum.

Deux maîtres-nageurs sauveteurs seront présents pour assurer la régulation et l'intégralité du personnel sera équipé en masque. Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition et les cabines et casiers seront désinfectés après chaque utilisation.

Ces dispositions pourraient évoluer, elles seront révisées le 22 juin.

Les créneaux

Du lundi au vendredi :

7h30 à 9h puis de 7h45 à 9h15

9h45 à 11h15 puis de 10h à 11h30

12h à 13h30 puis de 12h15 à 13h45

15h30 à 17h puis de 15h45 à 17h15

17h45 à 19h15 puis de 18h à 19h30

Un créneau de 20h15 à 21h45 est réservé aux clubs.

Samedi :

Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique : 8h à 9h30

Les clubs : 10h à 12h

14h30 à 16h puis de 14h45 à 16h15

16h45 à 18h15 puis de 17h à 18h30

Dimanche :

8h30 à 10h puis de 8h45 à 10h15

10h45 à 12h15 puis de 11h à 12h30

14h à 15h30 puis de 14h15 à 15h45

16h15 à 17h45 puis de 16h30 à 18h

Pour faire une réservation, il faut joindre le 02.33.75.65.00