Le centre commercial Steel ouvrira bien en avril 2020 à Saint-Étienne

Un an et demi après le début des travaux, la structure du futur centre commercial Steel prend forme à Saint-Etienne. La première visite officielle du chantier mercredi a permis de confirmer le calendrier, le site ouvrira bien au public en avril 2020.

Saint-Étienne, France

Ceux qui empruntent l'A 72 quotidiennement ne peuvent pas la rater. Cette grosse structure métallique qui prend forme, depuis plusieurs semaines, sur la ZAC Pont-de-l'Ane-Monthieux. C'est la particularité architecturale de ce futur centre commercial Steel, qui est en chantier depuis septembre 2017 et qui doit ouvrir au public en avril 2020. "On n'a aucun retard dans le calendrier" confirme le directeur général adjoint des opérations Stephann Lett.

La structure métallique de 840 tonnes est en train d'être posée sur le centre commercial Steel © Radio France - Maxime Bacquié

Voilà à quoi devraient ressembler les façades du centre commercial © Radio France - Maxime Bacquié

Stephann Lett organisait mercredi la première visite officielle du chantier avec les différents médias locaux. Les architectes et les designers qui ont travaillé sur le projet étaient présents également. "On s'est inspiré de la rubanerie stéphanoise pour imaginer cette structure métallique," explique Yannick Pascal, porte parole du cabinet Sud Architectes. Cette structure métallique de 840 tonnes sera recouverte de 1 500 panneaux en aluminium qui refléteront la lumière et permettront au site de changer de couleur au fil de la journée.

A un an de l'ouverture prévue du site, tout reste à faire à l'intérieur. © Radio France - Maxime Bacquié

Il y aura 67 enseignes différentes dans ce futur centre commercial Steel. A un an de l'ouverture du site, 90 % des emplacements ont été commercialisés. Toutes les enseignes ne sont pas encore connues mais certains noms ont déjà été communiqués comme Leroy Merlin, Mango, Décathlon, Boulanger, Orchestra, Kiabi, Flying Tiger ou Maison du monde. L'idée c'est d'être complémentaire du centre-ville stéphanois, pas de lui faire concurrence. C'est en tout cas le propos de Stephann Lett. "On a un comité enseignes avec la ville de Saint-Etienne et on valide conjointement les enseignes. La particularité c'est qu'on propose des très grands formats. Ce qui permet à des enseignes qui ne pouvaient pas venir jusqu'à présent à Saint-Etienne de s'installer ici. _On a d'ailleurs plus de 60 % d'enseignes inédites sur la région stéphanoise_."

Voilà à quoi devrait ressembler le centre commercial Steel une fois terminé. - Apsys

Steel en chiffres