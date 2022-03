Le centre d'appel d'aide à l'Ukraine du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme victime de son succès

Ouvert depuis le début de la crise en Ukraine, le centre d'appel du conseil départemental monte en puissance pour répondre à l'ensemble des demandes. Véritable relais dans l'organisation des aides, ce centre reçoit plus de 600 appels par jour, avec une équipe de cinq personnes à son service.

Les temps de répit sont rares pour Sandra Guilhot, agent administratif au conseil Départemental du Puy-de-Dôme en charge du centre d'appel pour l'aide à l'Ukraine.

Ouvert seulement quelques jours après le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, ce centre a pour but de répondre aux nombreuses interrogations, mais aussi aux propositions de dons divers et variés.

S. Guilhot et ses partenaires répondent à plus de 600 appels par jour. © Radio France - Julien Oury

Ouvert Du lundi au vendredi de 9h à 16h, non-stop, le centre a su évoluer pour faire face à une demande croissante de dons. Ainsi, une équipe de 5 personnes répond aux plus de 600 appels téléphoniques quotidiens. Le week-end, une adresse mail permet également de laisser des messages, traités par l'ensemble de l'équipe.

Des familles, mais aussi des personnes de tous les âges, même si les séniors sont majoritaires, souhaitent donner de leur temps, ou de leur poche, pour symbole de leur solidarité avec le peuple ukrainien.

Logements, vêtements ou aides alimentaires sont les principales propositions reçues par le centre, qui espère également développer la collecte de matériel sanitaire d'urgence, d'hygiène, ou encore de matériel électrique du quotidien.

Si vous souhaitez participer à cet élan de solidarité, le centre est joignable au 04.73.14.50.00 ou par l'adresse mail soutien.ukraine@puy-de-dome.org.