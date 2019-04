Le centre d'appels des impôts du Mans a reçu jusqu'à 1.400 appels par jour

Au Mans, depuis octobre 2017, il existe un centre d'appels des finances publiques. 50 agents vous répondent du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00 via le 0.809.401.401. Un centre qui a reçu de nombreux appels en début d'année et qui peut vous aider dans votre déclaration en quelques clics.

La déclaration de revenus est toujours obligatoire. Le prélèvement à la source, n'y change rien. Il faut quand même faire votre déclaration de revenus cette année. En Sarthe, les déclarations papier sont en train d'être envoyées chez les particuliers. Cela concerne plus de 313.000 foyers; à peine la moitié sont imposables.

Bilan positif pour le centre d'appels du Mans

"En début d'année, on a eu une forte affluence notamment sur les six premières semaines de l'année" souligne Audrey Chatelain, la responsable du centre. "Nous avons eu une moyenne de 1.000 à 1.400 appels par jour. Les conversations allaient de cinq à vingt minutes. Nous avons fait beaucoup de pédagogie pour expliquer le prélèvement à la source. Les questions qui revenaient le plus souvent concernaient surtout des changements de situation familiale (mariage, naissance, divorce). Les usagers avaient bien compris qu'il fallait déclarer ces changements pour avoir le meilleur taux."

Sur les profils, nous avons eu beaucoup de retraités avec des questions sur les pensions et des jeunes couples actifs." - Audrey Chatelain, responsable du centre d'appels du Mans

On prend quasiment la main sur votre ordinateur

"La nouvelle campagne des déclarations de revenus vient de commencer et nous allons de nouveau monter en puissance" poursuit Audrey Chatelain, la responsable du centre d'appels du Mans. "L'idée est d'accompagner l'usager dans son espace impot.gouv. Et à travers nos outils et nos plateaux d'assistances sur la plate-forme du Mans, nous avons la possibilité de visualiser l'écran de l'usager s'il nous l'autorise. Alors, ce n'est pas une prise en main à distance, mais nous pouvons l'accompagner pour qu'il puisse enchaîner les pages les unes après les autres et valider sa déclaration. On l'aide, on l'assiste mais c'est l'usager qui reste acteur de sa déclaration".

En Sarthe, vous avez jusqu'au 4 juin pour faire votre déclaration en ligne et jusqu'au 16 mai sur papier.

Quelques chiffres des finances publiques de la Sarthe :