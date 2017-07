Visite au coeur du Centre d'Opérations et de Renseignement de la Gendarmerie de l'Yonne

UN ÉTÉ EN BLEU vous propose chaque semaine une immersion dans le quotidien des gendarmes de l'Yonne. Cette semaine nous vous invitons à découvrir le CORG, le Centre d'Opérations et de Renseignement de la Gendarmerie où sont gérés les appels d'urgence du 17.

Au Centre d'Opérations et de Renseignement de la Gendarmerie, 12 opérateurs se relais 24h sur 24 et 7 jours sur 7 pour répondre aux appels des usagers. Il y en a eu plus de 85 000 en 2016. Le rôle des opérateurs s'est ensuite de coordonner les interventions des patrouilles de gendarmerie, et de demander l'aide des pompiers ou du SAMU si nécessaire.

Chaque appel donne lieu à une fiche. Ensuite l'opérateur décide de déclencher ou non une intervention . Grâce à la géolocalisation Gilles sait en temps réel ou se trouve les patrouilles susceptibles d'intervenir. « En ce moment je gère une intervention qui a lieu à Saint Florentin. Il s'agit d'un différent entre deux personnes . J'ai pris la décision d'envoyer deux patrouilles. Cette affaire va se terminer au bureau de la brigade de Saint Florentin. »

Dans l'Yonne les gendarmes qui travaillent au 17 traitent 250 appels par jour . Un sur cinq en moyenne donne lieu à une intervention. Mais certains appels ne font qu'encombrer les lignes regrettent Emmanuel. « Exemple tout à l'heure avec un monsieur qui m'appelle pour me demander comment payer au péage de Lyon. »

Reportage au Centre d'Opérations et de Renseignement de la Gendarmerie de l'Yonne Copier

D'autres cherchent une pharmacie ou un médecin de garde . « Ce sont des appels qui ne nécessitent pas de faire le 17 pour avoir ce type de renseignements. C'est ce qu'on appelle ici, des appels polluants, puisqu'ils prennent une ligne d'urgence. Donc ils prennent peut être la place de quelqu'un qui aurait un réel besoin d'une intervention de la gendarmerie. »

Deux opérateurs sont présents 24h sur 24 et 7 jours sur 7 pour répondre aux appels d'urgence sur l'ensemble du département © Radio France - Damien Robine

Et c'est surtout valable entre 19h et 7h au moment ou tous les appels du département destinés aux brigades de Gendarmerie, sont transférés au centre opérationnel à Auxerre. Là, les opérateurs n'ont plus une minute à eux. « Accidents, tapages, on gère tout ce qui est lié à la consommation d'alcool. Ça engendre des bagarres aussi. Donc plus d'appels et par conséquent plus de départs de patrouilles pour des interventions. »

Au total le 17 a généré environ 15 000 interventions dans l''Yonne l'an dernier.