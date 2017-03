Le centre de planification familiale du Territoire de Belfort déménage

C'est une information France Bleu. Le centre de prévention et de planification du Territoire de Belfort est obligé de quitter les locaux de l'hôpital de Belfort. Ce service, qui comprend notamment le planning familial et le centre de dépistage, va déménager dans un mois, rue des entrepreneurs.

C'est une des conséquences du déménagement de l'hôpital de Belfort: le centre de prévention et d'éducation familiale du Territoire de Belfort doit déménager, lui aussi. Ce centre, qui dépend du conseil départemental, et qui est situé dans une partie de l'hôpital, avenue Jean Jaurès va devoir partir. Dans un peu moins d'un mois, ce service, qui comprend lle planning familial, le centre de dépistage du VIH ou encore le service départemental de vaccination, ira rue des entrepreneurs à l'entrée de la rue Jean Moulin à côté de l'Atria.

"C'est facile d'accès et discret"

Il s'agit des anciens locaux du bureau d'étude du service des routes. Des locaux quasi neufs, qui appartiennent au conseil départemental et qui remplissent tous les critères selon Florian Bouquet, le président de la collectivité: "c'est à deux pas du centre-ville, c'est desservi par tous les bus, et cela offre au jeune public une certaine discrétion et une certaine sécurité".

Des flyers vont être distribués dans les établissements scolaires

Un jeune public qu'il va falloir quand même informer sur ce déménagement. Des flyers vont être distribués dans les collèges et lycées, des mails envoyés aux médecins et travailleurs sociaux. C'est la grande préoccupation de Béatrice Dupuis, la directrice des actions de santé au conseil départemental: "Il faut que les jeunes trouvent le service tout de suite quand ils en ont besoin. Car s'ils ne trouvent pas ils peuvent se dire bon tant pis j'irai plus tard. Or, s'il s'agit d'une grossesse non désirée ou d'un rapport sexuel à risque, il ne faut pas laisser passer les jours. Il faut donc qu'ils sachent où l'on se situe".

Ce déménagement pourrait être provisoire. Le département envisage de déplacer le service aux 4 AS par la suite mais rien n'est encore décidé. La décision sera prise d'ici la fin de l'année. Le déménagement aura lieu le jeudi 20 avril au soir. Le centre sera fermé pendant quelques jours, jusqu'à sa réouverture rue des entrepreneurs, le jeudi 26 avril au matin.