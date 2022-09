Le centre de secours de Colomiers ouvre ses portes au public ravi

Carton plein pour la journée portes ouvertes au centre de secours de Colomiers en Haute-Garonne, ce samedi 10 septembre. Le public a répondu présent en nombre et les pompiers avaient hâte de les retrouver, en dehors de leurs interventions. A cause évidemment de la pandémie de COVID19, leur dernière édition avait été annulée.

Mais cette fois-ci, les 50 pompiers professionnels et la quarantaine sapeurs-pompiers volontaires, membres de l'amicale, sont bien présents, pour accueillir plusieurs milliers de curieux. Et ils ne s'économisent pas pour montrer tout ce qu'ils sont capables de faire.

La descente en rappel sur 30 mètres du chien de la compagnie, Jerry, et de son maître a beaucoup impressionné. © Radio France - Marion BOTHOREL

Descendre en rappel avec un chien sous le bras, grimper sur la grande échelle, manœuvrer étroitement le gros camion rouge, désosser un véhicule accidenté... Les gestes techniques réalisés par les pompiers sont tout aussi impressionnants qu'instructifs pour les Hauts Garonnais venus découvrir leur métier. "On trouve ça important de participer à ce genre de journée parce qu'on a appris à faire un massage cardiaque", explique Nathalie. "On a aussi appris par exemple que ce serait important d'afficher leur numéro de téléphone à la maison avec notre adresse, pour que s'il nous arrive un problème, nos enfants puissent pouvoir appeler les pompiers."

Les pompiers du SDIS 31 ont aussi découpé le toit d'une voiture accidentée, devant le public ébahi. © Radio France - Marion BOTHOREL

Mais au delà de l'aspect spectacle, c'est un moment qui met du baume au cœur, aux pompiers. "Ça fait trois ans qu'on n'avait pas pu faire notre journée porte ouvertes et ça fait du bien de rencontrer des gens, de parler de notre passion. Car c'est aussi notre passion" confirme le président de l'amicale des sapeurs pompiers de Colomiers, Benoit Dabezies.

Des Toulousains admiratifs de la mobilisation des pompiers cet été en Gironde

Les visiteurs du jour ont aussi voulu venir témoigner de leur soutien aux pompiers, reconnaissants de leurs efforts fournis tout cet été. Et en particulier lors des méga feux en Gironde, à Landiras et à la Teste de Buch qui ont beaucoup marqué dans la région, atteste la capitaine Marion Guérive : "le soutien de la population, clairement, on l'a énormément ressenti cet été".

"Personnellement, j'ai pu me rendre à Landiras et effectivement, beaucoup de gens sont venus nous nous remercier pour ce qu'on a fait, donc ça fait vraiment chaud au cœur", explique l'adjointe au chef du centre de Colomiers.

Des journées portes ouvertes qui servent aussi à recruter

Renforcer le lien avec la population, acquérir des réflexes en terme de secourisme mais aussi créer des vocations sont les objectifs de ces journées. Il n'y a pas que les petits pour dire "quand je serai grande, je serai pompier", les adultes aussi finissent par s'y projeter, et se renseigner pour devenir volontaires.

C'est le cas de Kylian, 22 ans. "Je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup de sens. Aujourd'hui, dans mon travail de tous les jours, je n'en trouve pas forcément, du sens. Des fois, je me dis mais pourquoi faire ça ? Ça sert strictement à rien", témoigne ce jeune homme, qui travaille dans le service après vente, pour la grande distribution.

Aujourd'hui, j'ai envie d'être pompier volontaire pour vraiment donner du sens à ce que je fais tous les jours

"C'est sûrement l'un des métiers les plus beaux en France, le plus utile. Je souhaite venir en aide aux pompiers et apporter ma petite touche. Je fais du sport, je suis jeune, en bonne santé. Je suis prêt et peu m'importe si je dois sacrifier mes week-ends", déclare Kylian, déterminé à envoyer son CV et sa lettre de motivation au plus vite. Les pompiers avec lesquels il a pu échanger au stand recrutement lui ont confirmé qu'ils étaient toujours en recherche de renforts, à cause d'un fort turn-over.