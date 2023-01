Le centre de secours de La Souterraine déménage, "un pincement au cœur" pour les pompiers

Les cartons sont faits, mais les souvenirs restent. Le centre de secours de La Souterraine, situé avenue Charles de Gaulle, entre le centre commercial Leclerc et le centre hospitalier, voit tous ses casiers se vider. Créé en 1976, il est désormais remplacé par un nouveau centre de secours, situé au 4, rue du colonel Beltrame, près de la gendarmerie. Les secouristes y emménagent dès ce samedi 14 janvier.

De la nostalgie dans l'air

À l'heure de quitter l'ancienne caserne, les souvenirs remontent forcément à la surface pour Christian Bourroux, le deuxième adjoint au centre de secours. Il aura passé plus de 45 ans de carrière dans ce bâtiment. "On y a vécu des moments formidables, d'autres plus difficiles. Cela va faire bizarre, c'est sûr. Mais on quitte aussi nos anciens locaux pour du tout neuf".

Des casiers de l'ancien centre de secours de La Souterraine en Creuse. © Radio France - Marius Delaunay

Une nouvelle caserne certes bien plus excentrée du centre-ville de La Souterraine, puisqu'elle est située à deux pas de la gendarmerie, ainsi que de la déchetterie. Mais un nouveau bâtiment flambant neuf qui sera aussi plus fonctionnel. "Tout est de plain-pied là où nous emménageons", résume Nicolas Bocchino, l'adjoint du chef de centre.

Les pompiers pourront aussi compter sur une seule réserve, plus spacieuse, pour garer les véhicules d'intervention. Dans l'ancien centre de secours, il y en avait trois. Un détail parmi d'autres, mais qui pourrait aussi faciliter au quotidien la vie des secouristes.

Christian Bourroux (à gauche) et Nicolas Bocchino (à droite), deux des adjoints du centre de secours de La Souterraine. © Radio France - Marius Delaunay

Une cinquantaine de pompiers

La nouvelle caserne va désormais accueillir une cinquantaine de sapeurs-pompiers, dont six professionnels. Des soldats du feu qui doivent aussi composer avec une activité toujours plus conséquente. En un peu plus de dix ans, le nombre d'interventions a en effet doublé à La Souterraine. Il est passé de 660 en 2011 à plus de 1300 en 2022.