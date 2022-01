Le centre de soins infirmiers "Agir ensemble pour la santé" recrute à Nîmes

Trouver aujourd'hui une infirmière disponible, un vrai challenge en cette période de crise sanitaire. Au centre de soins infirmiers "Agir ensemble pour la santé" installé depuis février 2016, rue des Petits souliers à Nîmes, elles sont six, salariées, à travailler dans le centre-ville. C'est pour consacrer toujours autant de temps aux patients que cette structure associative cherche à en recruter une septième. "Ca peut intéresser des infirmières qui peut-être ne se retrouvent plus trop dans leur qualité première d'infirmière confie Allison Begg, la directrice de la structure et infirmière coordinatrice. La crise a fait réfléchir beaucoup de gens sur ce qu'étaient vraiment nos valeurs premières. Ca peut intéresser des personnes qui souhaiteraient se recentrer sur leur cœur de métier. Ce qui est super avec le soin à domicile, c'est qu'on a du soin technique mais il y a aussi beaucoup de relationnel."

"Je ne veux pas que les infirmières travaillent en regardant leur montre"

Les missions des infirmières d'"Agir ensemble pour la santé" sont effectivement multiples. "On fait des soins de nursing, c'est à dire tout ce qui est confort pour le patient, on fait des préparations de pilulier et d'administration de traitements, des injections, des pansements, des perfusions. On a aussi des chimiothérapies, des personnes diabétiques avec de l'éducation thérapeutique sur leur pathologie. On travaille également avec des partenaires de santé, l'hôpital, les médecins, les pharmaciens. Les infirmières ici n'ont pas à gérer tout l'administratif. On a besoin de prendre notre temps chez les gens. Le but, c'est que les patients soient à l'aise. Je ne veux pas que les infirmières travaillent en regardant leur montre."

Créer une nouvelle tournée

L'embauche en CDI d'une nouvelle infirmière va permettre au centre de "dispatcher" un peu mieux les rendez-vous dans le centre-ville. "On veut pouvoir arriver chez les patients à des horaires normaux et raisonnables et faire leurs soins. Pour les perfusions et les personnes diabétiques, on doit aussi respecter des horaires." Toute infirmière (ou infirmier) diplômée d'Etat peut postuler. Le centre envisage également de recruter un médecin salarié, ce qui permettrait de désengorger les cabinets du centre-ville. De très nombreux Nîmois n'ont plus de médecins traitants, ceux qui sont partis à la retraite n'ayant pas été remplacés.