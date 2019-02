Le centre de tri Altriane, de l'agglomération de la Rochelle, peut désormais traiter les films plastiques

Charente-Maritime, France

La chaîne de tri du centre Altriane à Salles-sur-mer, près de La Rochelle, a été entièrement rénovée et peut, depuis juin 2017, traiter les films plastiques comme les emballages de packs de bouteilles d'eau ou les barquettes d'alimentation.

Altriane traite 24.000 déchets par an

Le centre de tri et de transfert des déchets de l'agglomération de la Rochelle avait ouvert en 2011. Depuis, l'équipement est en constante évolution pour assurer un débit de tri plus important et capter plus de matériaux valorisables. La modernisation du site permet aujourd'hui de traiter les petits films plastiques, les petits aciers ou aluminiums. Des travaux ont été réalisés au cours du premier semestre 2017 pour un montant de 5,2 millions d'euros, financés principalement par la CDA, le syndicat mixte du nord de la Charente-Maritime, Cyclade, l'ADEME et CITEO. Au total, Altriane gère les déchets d'un bassin de population de près de 400.000 personnes, cela représente 24.000 tonnes de déchets par an, soit 400 tonnes traitées chaque semaine.

Des agents revalorisateurs de déchets en plein travail © Radio France - Catherine Berchadsky

Le parcours pédagogique a lui aussi été repensé

Le nouveau parcours est rouvert aux scolaires depuis le mois de novembre. On retiendra sa nouvelle salle multimédia, de nouveaux jeux mais surtout une maquette qui explique aux visiteurs les étapes du tri. Cela passe notamment par des lecteurs optiques et autres séparateurs aérauliques qui font la différence entre les déchets. 2.000 personnes en moyenne visitent le site chaque année.

Prochaine étape : réduire les déchets industriels non recyclables

Les papiers et cartons représentent les plus gros des déchets qui arrivent à Altriane (environ 53%). Arrivent ensuite le plastique, les briques ou l'acier et l'aluminium. Le problème c'est qu'il reste 20% de résiduels, c'est-à-dire des déchets non recyclables qui seront incinérés. "Globalement, un film plastique sur deux qui arrive aujourd'hui sur le centre de tri n'est pas recyclable" explique Franck Bouchaud, le directeur de gestion et de prévention des déchets, pour la CDA, qui prend pour exemple les emballages de chips, qui contiennent de l'aluminium. Le défi désormais c'est de travailler avec les industriels, poursuit David Caron, vice président de la CDA en charge des déchets : "Aujourd'hui, on trie par rapport à ce qu'on nous donne, c'est-à-dire que les industriels font de nouvelles matières et on doit s'adapter à eux, je préférerais que les industriels nous permettent de nous adapter avant".

La CDA veut aller plus loin dans le tri à domicile

Jean François Fountaine, le président de la CDA , parle d'une période de mutations et annonce pour fin 2019 début 2020, le passage au traitement des bio déchets. Des équipements gratuits sont déjà à disposition des particuliers qui veulent faire du compostage dans l'agglomération. La prochaine étape sera le compostage à grande échelle "nos offices HLM sont déjà en train de s'équiper de composteurs pour immeubles" rappelle l'élu, qui souhaite maintenant développer la méthanisation : "Nous venons d'acheter des bus qui roulent au gaz pour la communauté d'agglomération, si on peut produire un gaz propre avec la méthanisation, on sera dans une économie vraiment circulaire".