Le centre de Trihom s'agrandit pour répondre à un besoin de formation en milieu nucléaire de plus en plus important

Par Diane Sprimont, France Bleu Drôme Ardèche

A Saint-Paul-Trois-Châteaux, 500 000 euros de rénovations ont été faites au centre de formation Trihom. A l'approche du démantèlement du site de Tricastin et avec le vieillissement des travailleurs du nucléaire, EDF et Orano recrutent davantage et ont besoin de former leurs salariés.