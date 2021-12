Le centre de vaccination de Belle-Isle à Châteauroux, tourne à plein régime

Le centre de vaccination de Belle-Isle, à Châteauroux, réalise entre 250 et 300 injections par jour. Pour répondre à une demande croissante, de nouveaux créneaux ont été rajoutés. Il a d'ailleurs ouvert ce jeudi et ce vendredi alors qu'initialement, il devait être fermé.

Les gens défilent, ce vendredi matin, dans le centre de vaccination de Châteauroux, situé avenue Daniel Bernardet. Alors qu'il était censé être fermé jeudi 30 et vendredi 31 décembre, il a rouvert grâce à une opération conjointe des sapeurs-pompiers et de la protection civile, de manière bénévole. Et en 48 heures, les six-cents créneaux pour recevoir une troisième dose ont été réservés. Une vraie réussite, se félicite Céline Bures, la directrice de cabinet de la préfecture de l'Indre, présente sur place : "Les gens ont peur de perdre leur pass vaccinal et ils se ruent sur les doses disponibles".

Le centre va passer d'environ 300 à 500 vaccinations quotidiennes

Tous les créneaux pour le mois de janvier sont d'ailleurs déjà réservés et les demandes continuent d'affluer. Pour tenter de répondre à la demande et vacciner un maximum de personnes, le nombre de files du centre de vaccination va passer de trois à six, dès lundi 3 janvier. "Ça va nous permettre de passer à 500 injections quotidiennes", explique Jordan Minel, responsable opérationnel de la protection civile, qui gère toute la partie administrative du centre. "On tourne à plein régime sept jour sur sept",rajoute-t-il.

Pour l'instant, tous les créneaux pour des injections de Pfizer sont réservés. La règle ne change pas : priorité aux moins de trente ans pour le Pfizer, demi-dose de Moderna pour les autres. Mais des réapprovisionnements de Pfizer pourraient avoir lieu dans le mois de janvier et permettre l'ouverture de nouveaux rendez-vous pour se le faire injecter.