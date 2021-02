Le centre de vaccination Covid de Nîmes triple sa cadence au premier mars

Ouvert le 26 janvier dernier aux Costières, le centre de vaccination de Nîmes augmente sa cadence. D'ici à peine deux semaines, il procédera à 1.200 vaccinations hebdomadaires. Une cadence qui devrait continuer à augmenter pour atteindre les 2.100 vaccinations par semaine dans un délai assez rapide. Un changement de cadence dû à une allocation plus importante de vaccins par l'ARS (agence régionale de santé) et la préfecture du Gard.

Plus de vaccinations et donc des horaires élargis mais des rendez-vous toujours à prendre sur la plateforme Doctolib. Des rendez-vous ouverts aux personnes de plus de 75 ans vivant à domicile ainsi qu'aux personnes de moins de 75 ans à haut risque et munies d’une attestation d’éligibilité établie par leur médecin traitant.

Pour faire face à cette augmentation de la vaccination, la ville Nîmes met des moyens supplémentaires en personnels et matériels, le tout en lien avec les professionnels de santé libéraux pour la partie médicale. À noter que ce centre a été conçu pour être modulaire, il peut aussi fonctionner en multi-produits et ainsi intégrer les nouveaux vaccins.

Centre de vaccination des Costières - 123 avenue de Bouvine, 30900 Nîmes

Accès au centre par l’avenue de la Liberté

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 17h. Accessible uniquement sur RDV via Doctolib

Numéro destiné aux Nîmois de plus de 75 ans qui ont besoin d'assistance pour prendre rendez-vous en ligne : 0.809.54.19.19